Bier in Breda voorlopig niet in hardcups: ‘Eerst proef met statiegeldbekers’

Ilja (45) roeide voor twee op de oceaan: ‘Ze noemden mij de sloopkogel’

BREDA - Met een stalen gezicht vertelt Ilja Kok (45) over de bovenmenselijke prestatie die ze heeft geleverd. 5000 kilometer stak ze de Atlantische Oceaan over in een roeiboot. Eén teamlid werd ziek, Kok roeide voor twee. Gekkenwerk. ,,Ik kan gewoon niet opgeven.”