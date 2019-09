Biefstukrestaurant Loetje maakt met rebus opening in Breda bekend: 25 oktober

Loetje komt in het pand aan de Dr. Batenburglaan waar 55 jaar het befaamde restaurant Mirabelle heeft gezeten. Het afgelopen jaar is Loetje bezig geweest met een verbouwing.

Loetje vindt zijn oorsprong in Amsterdam waar Ludwig ‘Loetje’ Klinkhamer samen met zijn vrouw in de Johannes Vermeerstraat in 1977 een biljartcafé en restaurant begon. Als snel werden de biefstukken van Loetje een begrip. In 1995 gaf hij het stokje over aan zijn zoon.