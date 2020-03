Bieb in alle vijf de kernen van de gemeente Zundert

ZUNDERT - In alle vijf de kernen van de gemeente Zundert moeten bibliotheekpunten komen. Dat staat in de Toekomstvisie Bibliotheekwerk die de Zundertse politiek dinsdag bespreekt.

In de gemeente Zundert is het aantal bibliotheekleden de laatste jaren flink afgenomen. Waren er in 2012 nog ongeveer 4700 Zundertenaren lid van de bieb, in 2018 waren dat er nog ongeveer 3000.

Die afname, die wellicht deels is toe te schrijven aan de sluiting van de vestiging in de kern Zundert in 2012, maakt dat de bibliotheek minder inkomsten heeft. Samen met een gemeentelijke bezuiniging op het bibliotheekwerk in 2015, heeft de Zundertse bieb het financieel niet makkelijk.

Optimaal inzetten budget

In de gemeente Zundert is het de Bibliotheek West-Brabant die het bibliotheekwerk op zich neemt. Die organisatie ontvangt jaarlijks van Zundert bijna 290.000 euro subsidie voor.

Om te kijken hoe dat geld optimaler is in te zetten, is de nieuwe visie gemaakt. Die moet meteen beter aansluiten op de landelijke trend dat bibliotheken zich meer richten op maatschappelijke doelen dan op het uitlenen van boeken en andere (lees)producten.