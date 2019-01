Bibliotheekboeken vol mishandelde pagina's

Duizenden boeken bladerde hij door. Aanvankelijk uit Breda, later ook uit bibliotheken in Rijen, in Baarle. Zelfs op zijn rondtocht door Scandinavië en Duitsland kon hij het niet laten, stapte bibliotheken binnen en vroeg afgekeurde boeken.



Wat hij aantrof was niet misselijk. ,,Er is vrijwel geen boek zonder ezelsoor. Pagina’s die zijn omgevouwen. Linksom, rechtsom, in alle hoeken, soms een dubbele vouw, een scheur, een muizentrapje.”



Hij vond vlekken. In kleuren en maten, Koffie, bloedspatten, lichaamssappen, insecten, kruimels, vetvlekken. En snot. Veel snot. Kindertekeningen, afgescheurde of met plakband gerepareerde pagina’s. Het ging maar door.