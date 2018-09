Bibberend langs 'de krochten' van Breda

Bredanaars praten graag over hun stad als De Parel van het Zuiden, maar ze zwijgen over de donkere kanten van de stad. Niemand durft te spreken over de inktzwarte stadsgeschiedenis die verborgen ligt in áchter de façade. Vanaf oktober start House of Wax Entertainment weer met hun Ghost Tours. Tijdens deze nachtelijke wandeling door de straten van Breda, die ongeveer anderhalf uur duurt, gaat de beerput van de stad open. Onder de bezielde - of is het ontzielde? - begeleiding van gids Lisa-Marie Vermeulen horen de wandelaars de gruwelijkste verhalen uit de geschiedenis van Breda.