Bezwaren blijven ongegrond: Raad van State maakt korte metten met ruzie om 5G-mast Breda

BREDA - T-Mobile mag een 5G-antenne neerzetten op het dak van een seniorencomplex aan de Minister Nelissenstraat in Breda. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State, waarbij de vergunning voor de zeven meter hoge mast overeind is gebleven.

Tegen de vergunning kwamen bij de gemeente bezwaren binnen van zes bewoners van woningen in de Minister Nelissenstraat. Zij maken zich zorgen over straling en ze vinden de mast op het dak van de flat een lelijk ding.

Ze zeggen ook dat de mast, de vijfde van een cluster in de wijk, niet nodig is omdat ze voldoende bereik hebben met hun telefoons en internet.

Hun bezwaren zijn door de Raad van State in hoger beroep ongegrond verklaard. De bewoners van de seniorenflat krijgen geld van T-Mobile voor het beschikbaar stellen van het dak. Het is een aardig bedrag, zeggen ze, maar ze willen niet kwijt hoe hoog het is.

Dreigbrief

Bij het seniorencomplex is een dreigbrief in de bus gestopt in verband met de plaatsing van de 5G-antenne, vertelde flatbewoner Jack Stuart in november op de rechtszitting bij de Raad van State.

Waar het dreigement vandaan kwam is onbekend gebleven. De briefschrijver vraagt waarom de flatbewoners ‘voor een paar rotcenten’ toestemming hebben gegeven aan T-Mobile. Er staat ook in dat je zoiets niet doet ‘als je prettig in de buurt wil blijven wonen en rustig wil slapen’, zei Stuart.

Aan de leiband

De tegenstanders verwijten de gemeente Breda dat die geen onafhankelijk onderzoek heeft laten doen naar de noodzaak van de 5G-antenne. Burgemeester en wethouders lopen aan de leiband van de telecomgigant, vinden ze.

De Raad van State zegt dat nergens in de wet staat dat een gemeente moet onderzoeken wat de noodzaak is van de plaatsing van een nieuwe telecomantenne. De gemeente Breda mocht uitgaan van de inhoud van het rapport dat T-Mobile heeft ingediend.