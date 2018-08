Bezwaarmakers over Ploegendienst: 'Geen festival in broedseizoen'

BREDA - Ploegendienst had niet aan de Galderse Meren mogen plaatsvinden in juni. Althans, dat vinden de wijkraad buitengebied Breda Zuid-West, Natuurplein de Baronie, een omwonende en een naturist van de Naturisten Federatie Nederland.

Ze maakten hun bezwaren tegen de afgegeven omgevings- en evenementenvergunning gistermiddag kenbaar bij de Adviescommissie Bezwaarschriften.

Broedproces verstoren

Het festival werd gehouden op 1 en 2 juni aan de Galderse Meren. Midden in het broedseizoen. Dat mag niet, stellen de bezwaarmakers. Want het harde muziekgeluid zou de broedende vogels verstoren. ,,Dat is in het evenementenbeleid ook vastgelegd, dat dient gerespecteerd te worden”, zegt Bert van de Haar, secretaris van het Natuurplein.

Quote Dat is in het evenemen­ten­be­leid ook vastgelegd, dat dient gerespec­teerd te worden. Bert van de Haar

Sterker nog, zegt Paul Bindels van de wijkraad: de herrie van een evenement is niet enkel op de festivaldagen zelf. Ook tijdens de opbouw is er geluidsoverlast.

Maar de gemeente kan een vergunningaanvraag niet zomaar weigeren, geeft een vertegenwoordiger van het college van B en W aan. ,,De burgemeester heeft een afwegingskader." Veiligheid en openbare orde vallen daaronder, de broedende vogels niet zozeer. Onzin, zegt Van de Haar. ,,Weigering is ook op grond van milieubescherming mogelijk.”

Onderzoek

Er had een onderzoek gedaan moeten worden, zegt hij. Welke vogels er bijvoorbeeld broeden in het gebied en wanneer?

Dat onderzoek werd begin dit jaar gedaan, verdedigt de gemeente, in de vorm van een quick scan. ,,De burgemeester had geen gegevens dat er op dat moment" (tijdens evenement, red.) ,,op die plek werd gebroed. Het onderzoek toont dat niet aan”, stelt de vertegenwoordiger van het college.

Volledig scherm Archieffoto Galderse Meren © Ruben Klink

Dat maakt Van de Haar aan het lachen: ,,Dat onderzoek is gedaan in februari. In die periode zitten de vogels in Zuid-Afrika en de vleermuizen in hun holen.”

Volgens de vertegenwoordigers van de gemeente is er geen ‘strijdigheid’ en kan dit evenement gehouden worden rond een gebied ‘waar recreatie plaatsvindt’, ook als daar wat geluid bij komt kijken.

Teruggeven aan de natuur

Een van de andere grote punten van kritiek van de bezwaarmakers komt voort uit het nieuwe evenementenbeleid. Daarin staat dat organisatoren een bijdrage moeten leveren aan het gebied bij de recreatieplas, ter compensatie van het feestje in de natuur.

Dat heeft Ploegendienst onvoldoende gedaan, stelt Van de Haar. Er is geld geïnvesteerd in de duurzaamheid van het evenement, niet in de natuur zelf.

Quote Het is niet in beton gegoten. Vertegenwoordiger van het college van B en W

Het mag in het beleid dan een 'randvoorwaarde' zijn voor het krijgen van een vergunning: ,,Het is niet in beton gegoten”, zegt een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur. Een gentlemen’s agreement, zoals hij het noemt. Doet een organisator helemaal niet aan natuurcompensatie, dan kan een vergunningsaanvraag daar niet op worden afgeschoten. Ook al wordt dit wel voorgeschreven in het evenementenbeleid.

Andere plaats, ander moment

De bezwaarmakers hadden liever gezien dat het evenement op een andere plek gehouden werd. ,,Als je het al doet, dan in september”, verzucht Bindels. Zodat het recreanten en natuur niet in de weg zit.

Maar de locatie, als ook de dagen waarop het festival gehouden wordt: allemaal zaken die bij vergunningaanvrager liggen, stelt een vertegenwoordiger van het college.