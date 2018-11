Bezwaarmakers moskee Breda: willen nieuwe procedure: ‘Geen woord over een moskee’

BREDA - De procedure voor nieuwbouw van een Turkse moskee in de wijk Wisselaar in Breda-Noord moet over. Dat stellen bewoners in een gezamenlijk bezwaarschrift richting B en W. Ze vinden dat er sprake is van ‘misleiding’.

De komst van de Turkse moskee heeft in totaal 25 bezwaarschriften opgeleverd, één ervan ondertekend door de zestig bewoners. ,,Waarom is niet van begin af aan gesproken over een moskee”, stelt Koos Gouka (75) die met zijn bezwaar de buurt is ingegaan. Hij haalt een Breda Bericht van 13 maart 2017 aan: ‘Bij de gemeente is een verzoek ingediend voor de verbouwing van het pand Vlaanderenstraat 1 tot multifunctioneel gebouw, met een gebedsruimte en een ontmoetingsruimte’. ,,Toen geen woord over een moskee”, zegt Gouka.

Geen sprake van aanbouw

Breda Bericht van 1 oktober 2018: ‘De Turks Islamitische Stichting Breda heeft de omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een moskee aan de Vlaanderenstraat 1. Het voormalige politiebureau op deze locatie en de nieuwe aanbouw worden samen een moskee’. Gouka: ,,Het verhaal is compleet veranderd, we zijn daarin niet gehoord. Komt bij dat er geen sprake is van een aanbouw, de moskee komt los te staan.”



Gouka: ,,De gemeente is ook nog eens belanghebbende. De groenstrook was gemeentegrond, die is verkocht aan de stichting.” Wethouder Greetje Bos (VVD): ,,Het is buitengewoon vervelend dat dit zo valt, voor alle partijen. Dat trekken we ons aan. We gaan graag met de mensen in gesprek over hoe ze de communicatie beleefd hebben.” Het gesprek staat gepland op dinsdag 20 november.

Bos: ,,Ik ben er zelf bij, ik wil horen wat er leeft. Uiteindelijk moeten we het wel met elkaar doen in de wijk.”

Op de vraag of in het proces een fout is gemaakt, verwijst ze naar de bezwarenprocedure. Over de gemeentegrond: ,,Ik moet me daarin verdiepen, of er bijzondere afspraken gelden. Maar ik zie op voorhand geen bezwaar.”

Leo van den Berg, voorzitter van de wijkraad Breda-Noord: ,,De buurt heeft een punt. De gemeente heeft het in de communicatie echt niet goed gedaan. Als je de buurt in gaat met de term gebedsruimte om te voorkomen dat er onrust ontstaat, krijg je dat terug. Het gaat om een moskee, zeg dat dan.”

Sentimenten

Mohammed Bouyaouzan, secretaris van de Marokkaanse moskee, neemt de bezwaren in wijk Wisselaar serieus. Maar, zegt hij: ,,Ik denk dat hier ook wel sentimenten een rol spelen. De mensen schuwen verandering. Zeker voor de oudere generatie is dat lastig. Dan kan je scherp op de procedure gaan zitten, hoe dingen zijn gegaan, maar ik vrees dat de angst voor de islam meespeelt, aanslagen, terrorisme. Dat dat verband wordt gelegd, vind ik zo verschrikkelijk. Als moslims willen we daar weg van blijven, juist zorgen dat de jongeren goed opgroeien en zich inzetten in het land waar ze wonen. Dat is onze boodschap.”