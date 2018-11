Bezuinigen op nieuwe functionarissen in Zundert

ZUNDERT - Zundert maakt geen extra geld vrij voor een aparte ‘procesregisseur sociaal domein’, zoals het college graag had willen hebben. En voor de beoogde ‘functionaris gegevensbescherming’, komt 15.000 euro minder beschikbaar dan de 53.000 euro die ervoor was begroot. Met die beslissingen van de gemeenteraad bespaart Zundert in 2019 in totaal 97.650 euro.

Dinsdag bij de politieke behandeling van de Zundertse begroting voor 2019 werd het al snel duidelijk: verschillende politieke partijen wilden verschillende door het college geplande uitgaven voor volgend jaar naar beneden schroeven.

Bestuursopdrachten

De reden daarvoor was, zoals de VVD bijvoorbeeld omschreef, dat er zes bestuursopdrachten liggen. Zaken die, zo is raadsbreed afgesproken, binnen afzienbare tijd in Zundert moeten worden doorgevoerd. Dat gaat geld kosten, maar daarvoor is nog niks opgenomen in de begroting. ,,Er moet dus financiële ruimte worden gecreëerd om financiële prioriteit te kunnen geven aan de bestuurstaken”, aldus Lauran Geus van de VVD.

Bovendien wilde de raad de onroerend zaakbelasting in Zundert met minder dan de beoogde 8 procent laten stijgen in 2019. Ook daarvoor moest in de plannen worden gesneden.

Fort Ka theorie

VVD, Dorpsbelangen en Ondernemend Platteland vonden het niet nodig om extra geld uit te trekken voor de procesregisseur Sociaal Domein en kregen een politieke meerderheid achter zich. Dit tegen de zin van wethouder Twan Zopfi. Hij benadrukte dat zo’n regisseur bij ingewikkelder sociale cases plannen kan maken die geld opleveren. De Fort Ka-theorie. ,,Als iemand geen werk heeft en aan een baan wordt geholpen waar hij niet heen kan, omdat hij geen vervoer heeft, kan de gift van een Fort Ka helpen. Zo’n auto is uiteindelijke goedkoper dan wanneer iemand werkloos op de bank blijft zitten”, legde hij uit.

Dat rechtvaardigt geen uitgave, vond de politiek. Er is genoeg extra geld gereserveerd in 2019 voor het sociale domein om zo’n regisseur van te betalen.