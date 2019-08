Bezorgproblemen post in Bredase wijk Brabantpark

Voor Voesenek en zijn buurtgenoten is het niet de eerste keer dat PostNL in gebreke blijft. “Een aantal maanden geleden was het ook al zo. Toen is er iemand twee keer langs geweest en ging het even wat beter. Maar sinds een week of 3, 4 is het weer hopeloos. Ik heb bijvoorbeeld al drie keer op rij geen post op zaterdag gehad. Bestellingen komen niet aan, bankafschriften krijg ik niet, plus waarschijnlijk post waarvan ik niet kan weten dat ik die zou moeten ontvangen.”

Postbode

Volgens Voesenek ligt het in ieder geval niet aan de bezorger in de wijk. “Die postbode komt hier al twintig jaar en is zeer plichtsgetrouw. ‘Wat ik niet krijg, kan ik niet bezorgen’, zegt hij terecht.”

Bij PostNL zijn de problemen bekend, erkent een woordvoerster. “We hebben opvallend veel klachten gekregen uit dit postcodegebied. Voor een deel zou het kunnen liggen aan bezettingsproblemen. Net als andere bedrijven hebben we last van krapte op de arbeidsmarkt. En het is de vakantieperiode. Daardoor kan het gebeuren dat post pas een dag later besteld wordt.”

Beter monitoren