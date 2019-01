Bezorgpizza met Bredase bodem: Domino's begon 30 jaar geleden aan de Haagdijk

Het is eigenlijk dankzij de Bredase hockeyvereniging Push dat Domino's Pizza voet aan de grond kreeg in Nederland. Pasen 1989, de hockeyers bestellen 25 pizza's bij het bezorgrestaurant aan de Haagdijk. De zaak is dan pas een paar maanden open, maar echt lekker loopt het niet. Niet heel vreemd, het is de allereerste in zijn soort in Nederland. Ondernemer Eduard Swagemakers kan wel een klapper gebruiken. Vooral omdat die eerste maanden om de haverklap zijn brommers worden gestolen en de zaak met regelmaat wordt overvallen. De eerste maandomzet, de foto's van de opening? Allemaal gejat.