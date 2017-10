Bezoekers club Belcrumweg op straat vanwege vondst vuurwapen

Botsing tussen twee auto's op Graaf Engelbertlaan in Breda

7 oktober BREDA - Op de Graaf Engelbertlaan in Breda, ter hoogte van de afslag naar de A16, zijn zaterdagavond twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Een persoon is nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.