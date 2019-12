Bewoonster ademt veel rook in bij brand in droger in Breda en moet naar het ziekenhuis

Horeca Breda deelt al jaren verkeerd meldnummer voor geweigerde stapper

7:00 BREDA - Stappers die geweigerd worden bij een café in Breda kloppen al jarenlang aan bij een organisatie die niet meer blijkt te bestaan. Het Panel Deurbeleid Breda is in 2012 opgedoekt, maar nog altijd hangt bij vrijwel elke horecatent in de binnenstad een bord met verwijzing naar een niet-werkend meldnummer.