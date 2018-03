Bewoners zuidelijke rondweg in actie: 'Breda verdient echte oplossing'

De posters liggen al klaar, thuis op de keukentafel bij Van Woensel die in het hart woont van de Franklin Rooseveltlaan en uitkijkt op de rondweg. Een flinke stapel die hij samen met actievoerders Michel Nolte, Hans Krabbers en Jeanet Meijs dit weekend nog in de buurt gaat verspreiden. Straks moet het hier achter de ramen volhangen met de tekst: 'Breda verdient een echte oplossing', met een foto van de rondweg die in een 1.4 kilometer lange open tunnelbak de buurt doorsnijdt.

Extra asfalt

Dan mag de politiek in februari een besluit hebben genomen voor extra asfalt op de koppen van de route, bij het Fatimaplein en de Baronielaan, om het verkeer sneller de bak in en uit te laten doorstromen, de bewoners geloven er niet in. Waarom is er geen gedegen onderzoek gedaan naar ondertunneling, naar sluipverkeer, naar fijnstof en geluid vragen ze zich af. Van Woensel: ,,De maatregelen zijn knip- en plakwerk, alles gebaseerd op rekenmodellen en oude gegevens.'' Niet voor niets komen ze nu in actie: ,,Vlak voor de verkiezingen ja. Er moet een duurzame oplossing komen. Als vereniging willen we meer regie, willen we in gesprek met de politiek, maar ook met bewoners uit andere wijken, met de scholen. Dit is een belangrijke onsluitingsroute, dit gaat de hele stad aan.''

Zelf onderzoek doen

De actie moet zich volgens Krabbers als olievlek verspreiden: ,,Er hebben zich al honderd mensen gemeld. Als vereniging kunnen we ook middelen zoeken om zelf onderzoek te doen naar bijvoorbeeld fijnstof.'' Van Woensel: ,,Er komt hier steeds meer overheen. Zeecontainers, gevaarlijke stoffen. Als we nou eens beginnen met het weren van vrachtverkeer, dat zou al een hoop schelen.'' Jeanet Meijs woont al vijftig jaar aan de route. Ze heeft het verzet meegemaakt, begin jaren '90: ,,In die tijd hadden we het over de Kankerweg. In 1993 ging het vier- naar tweebaans. Maar het is veel drukker geworden, er moet iets gebeuren.''

Compromis

De maatregelen die in 2019 op de rol staan hebben effect voor vijf tot tien jaar. Gebeurt er niks groeien de files bijna door tot aan de A16 en de A27. Op de route rijden nu per etmaal 38.000 voertuigen, in 2030 gaat dat naar 48.000 wagens. De verbreding van de A58 lost dat niet op. Het politieke compromis was tegen het zere been van onder meer CDA en GroenLinks. Caspar Rutten (CDA) over de actie: ,,We willen in Breda burgerparticipatie, prima. Laat je horen zou ik zeggen.'' Intussen hebben de bewoners een verkenning gedaan in de bouwwereld voor ondertunneling, om te beginnen onder de kruising van de Baronielaan door. De kosten zijn veel lager dan de gemeente voorspiegelt, stellen ze.