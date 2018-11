Keuzes zijn gemaakt

Woningbouw is volgens de mensen het beste alternatief. Maar de wethouders Paul de Beer (D66) en Boaz Adank (VVD) willen daar niet aan. Er wordt al sinds 2004 gesproken over invulling van deze hoek. Keuzes zijn gemaakt, aldus een stellige De Beer. ,,We zitten in een afrondende fase”, zei Adank over de vaststelling van het bestemmingsplan. Urgentie is er wel degelijk, volgens De Beer. Internationale bedrijven tonen belangstelling, maar stappen pas in als het bestemmingsplan er ook definitief ligt. Niet één grote speler in een blokkendoos, goede ontsluiting, geen overlast en goed kijken naar de milieucategorie, probeerden de wethouders de bewoners gerust te stellen. En wat woningbouw betreft: de stad kan volgens De Beer met locaties vooruit.