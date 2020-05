Bewoners wijk Zandberg in protestmars naar stadhuis om betaald parkeren tegen te houden

BREDA - Bewoners in de wijk Zandberg in Breda-Zuid trekken donderdag 28 mei om 18.45 uur in een protestmars richting het stadhuis op de Grote Markt om het betaald parkeren in hun wijk tegen te houden. Ze roepen mede-wijkbewoners op mee te lopen.

,,We willen daarbij zoveel mogelijk lawaai maken. Immers, we willen gehoord worden. Wij vragen u om in groten getale, met inachtneming van de anderhalve meter afstand, met ons mee te gaan”, aldus de initiatiefnemers Peter Elbertse, Jan-Volkert Meuldijk, Bert von Stockhausen en Rico Bianchi.

Sterke twijfels

De vier zaten in een werkgroep die overleg voerde met de gemeente over het zogenaamde wijkplanproces, waar ook het parkeren in zat. Ze hebben sterke twijfels of de invoering van betaald parkeren, dit najaar, de parkeerdruk omlaag zal brengen. Ze spreken van een ‘ondemocratisch besluit’. Binnenkort worden er flyers uitgedeeld in de wijk, ook onder 165 ondertekenaars van een petitie.

Vreemdparkeerders

Volgens het college komt de grote parkeerdruk door vreemdparkeerders die in de binnenstad moeten zijn. Onderzoek zou dat uitwijzen. Met een vergunningsysteem wordt de wijk volgens B en W veiliger en leefbaarder. De tegenstanders beweren dat de parkeerdruk niet zozeer komt door vreemdparkeerders of winkelend publiek dat in het centrum moet zijn, maar door de hoeveelheid auto's van de bewoners zelfs.

Tumult

Zo zou het met name ’s avonds en ’s nachts vol staan in de wijk. Het parkeerdossier levert al sinds begin dit jaar tumult op, ook advocatenkantoren op de Baronielaan tekenen inmiddels bezwaar aan. In de politiek is de discussie intussen in volle gang. Donderdag staat er een oordeelvormende vergadering op de rol, waarschijnlijk zal het debat dan met enkele moties 28 mei doorgaan.

Alternatieven

De initiatiefnemers vinden dat naar alternatieven wordt gekeken, zoals parkeren in de nacht op het AH-terrein. Ook eisen ze een ‘gedegen’ onderzoek naar draagvlak. Met het vergunningsysteem betaalt de bevolking vier euro per maand voor de eerste en acht euro per maand voor een tweede auto. Bezoekers aan de wijk betalen 1,50 euro. Meer informatie: zandbergparticipeert@gmail.com.