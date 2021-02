Bewoners Westerpark vrezen gevolgen nieuwbouw: ‘Doet ons woongenot er nog toe?’

Belg scheurt tijdens avondklok over de A27 en foetert naar agenten na aanhouding

21 februari BREDA - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 23-jarige Belg aangehouden. De man reed met een snelheid van 150 kilometer per uur over de A27 tijdens de avondklok, had geen kloppend kenteken op zijn auto en beledigde de politie na zijn aanhouding.