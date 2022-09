Bewoners seniorenwoningen vrezen komst spoedzoekers: ‘Dit zijn mensen met heel andere leefstijl’

Tweede stap in strijd tegen tweedeling: ‘We maken van Breda in één generatie een betere stad’

BREDA - Dat Breda kampt met een groeiende tweedeling was bekend, nu is ook opgeschreven hoe die kloof moet worden aangepakt en wat het resultaat moet zijn. In 2040 moet elke Bredanaar kunnen rekenen op een ‘leefbaar inkomen’ en ‘goede woonruimte in een fijne buurt’.

19 september