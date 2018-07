Bewoners Patersven dreigen op straat terecht te komen

'Zonnede­lers' doen goede zaken dankzij record aan zonuren

8:56 BREDA - Zonne-energieprojecten zoals de ZonneWIJde in Breda stevenen op een uitstekend jaar af. "We produceren hartstikke goed," zegt Ludo Ansems, woordvoerder van het project dat met 7.000 panelen het grootste in zonnepark in de regio is.