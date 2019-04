Bewoners oostflank bezorgd over verkeersdrukte: wijkraad bijeen

BREDA - Wijkraad Stadshart/Valkenberg houdt komende maandag een vergadering over het woon- en leefklimaat aan de zogeheten oostflank. De wijkraad krijgt signalen dat nogal wat bewoners zich zorgen maken over intensief verkeer en uitstoot van fijnstof.

,,De kwaliteit van de woonomgeving staat onder druk. Dat vernemen we van verontruste bewoners, met name uit het gebied van de J. F. Kennedylaan, Vlaszak en Oude Vest. Zorgen over fijnstof en intensief verkeer leven breed”, aldus de wijkraad die daarom een themabijeenkomst organiseert. ,,Om een openbaar debat te krijgen tussen de verontruste burgers in dit gebied en de gemeente die een zorgplicht heeft”, heet het.

Politieke agenda

De wijkraad wil dat de leefbaarheid aan de route op de politieke agenda komt. ,,Maar de materie is complex.” Jean Paul Close (onder meer AiREAS) is uitgenodigd om zijn visie te geven op de zorgen die leven. Hij is bekend met de Bredase situatie. Projectleider Egon van Ineveld van de gemeente zal ingaan op de plannen die op stapel staan voor dit stukje binnenstad en het woonklimaat.

De oostflank is al langer een zorgenkindje. De herinrichting van de Oude Vest wacht nog altijd op voltooiing. Er is een groenstrook aangelegd, met jonge aanplant, mei 2017. Maar de chicane waar het verkeer omheen krult ligt er nog steeds in.

Fietsersbond

Terwijl de kruising Oude Vest met de Keizerstraat een heet hangijzer is. De fietsersbond en de wijkraad klaagden onlangs nog dat het met name voor de fietsers ‘levensgevaarlijk’ is om over te steken.

Het voormalige postkantoor aan deze kruising krijgt een woonbestemming, is net bekend geworden, met horeca- en winkelruimte. De invulling van het lege terrein aan de Oude Vest ter hoogte van de Stadsgalerij is nog onbekend. De bijeenkomst wordt gehouden in De Avenue aan de Waterstraat (aanvang 20.00 uur). Iedereen is welkom.

Volledig scherm Otto Knitel van de Fietsersbond geeft uitleg bij de ‘levensgevaarlijke’ kruising Oude Vest-Keizerstraat. © Pix4Profs-Ron Magielse