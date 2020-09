Bewoners Middellaan maken glossy over hun eigen straat

BREDA - De saamhorigheid onder de bewoners van de Middellaan is zo groot, dat ze nu samen een tijdschrift uitbrengen. Maandag verschijnt de eerste versie van de glossy Typisch Middellaan die ook goed leesbaar is voor laaggeletterden.

De Middellaan is vaak negatief in het nieuws, maar ,,Ik ken geen andere wijk waar de saamhorigheid zo groot is", zegt sociaal beheerder Peter Havermans van woningcorporatie Alwel. Daarom zijn de bewoners trots op het blad dat volgeschreven is door de bewoners zelf met interviews en nieuws uit de wijk. ,,Het is bijzonder om hier te wonen”, zegt een van de vormgevers Sinéad Power. ,,Er zijn geregeld incidenten en dan denk je ‘Dat is hier om de hoek', maar als bewoner ervaar je iets heel anders. Dit is een wijk waar mensen voor elkaar zorgen.”

Quote Met iedereen gaat het wel eens wat minder en het mooie is dat je dan spontaan steun uit de wijk krijgt Peter Havermans, Sociaal beheerder Alwel

Enkel gebroken

Havermans: ,,In coronatijd heeft Sinéad een boodschappendienst opgezet. Bij een man die zijn enkel had gebroken, laten anderen zijn hond uit. Hier wonen veel mensen met een rugzakje. Met iedereen gaat het wel eens wat minder en het mooie is dat je dan spontaan steun uit de wijk krijgt.”

Liftkoffie

Het aantal activiteiten in de Middellaan breidde zich uit. Liesbeth Roks bedacht bijvoorbeeld het concept Liftkoffie. Roks nam plaats naast de lift in haar appartementencomplex met een tafel met koffie en koek en wachtte af. Het bleek dat er gesprekken op gang kwamen, onder meer met haar buurman die ze dertig jaar lang niet gesproken had. Het is een van de verhalen die in de glossy aan bod komen. De kersverse verslaggever Quentie Beun schreef het op. ,,Ik was altijd verlegen, maar door de interviews durf ik nu veel meer. Ik merk dat ik gegroeid ben.”

Enthousiaste reacties

Het idee is afkomstig van Havermans. ,,Bewoners volgden hier lessen Nederlands. Toen dat was afgelopen, stelde ik voor om een blad te maken. Daar kwamen enthousiaste reacties op. Iedereen hielp mee. Journaliste Tanja van der Made nam de coördinatie op zich. Peter en Quentie schreven de interviews en Benjamin Wessels en Sinéad Power zorgden voor een strakke vormgeving. De eerste editie wordt maandag 7 september aangeboden aan wethouder Miriam Haagh bij het begin van de Week van het Lezen en Schrijven.