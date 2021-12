Bewoners Krabbebossen moeten wijken voor statushouders: ‘En wij dan? Wij hebben ook geen huis.”

Breda nog niet in veilige haven als het om foute aanbeste­din­gen gaat: ‘Cultuurom­slag is noodzake­lijk’

BREDA - Het is niet zeker of de jaarrekening 2021 van de gemeente Breda ongeschonden de eindstreep haalt. Dat hangt af van het aantal foute aanbestedingen. ,,Iedereen is zich bewust van de urgentie.”

