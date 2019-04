Bewoners houden indringer tegen in woning in Zundert, twee gewonden door mogelijk gebruik steekwapen

Bredase Erna Smeekens bij themauit­zen­ding Ochtend Show to go met Mark Rutte

14:14 BREDA - In de Ochtend Show to go van woensdag 24 april is premier Mark Rutte te gast. Presentatoren Jörgen Raymann en Anne-Marie Fokkens praten over vijf thema's. Een daarvan is armoede, waarvoor de Bredase Erna Smeekens meer aandacht wil.