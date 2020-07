Bewoners Dorstseweg wachten ruim twee maanden op wegzuigen van vervelende jeukrups

Toezeggingen

Een woordvoerster van de gemeente laat weten dat het buitengebied van Bavel na diverse meldingen voorrang heeft gekregen bij de bestrijding van de rups. ,,Daarbij kiezen we voor een logische route door het gebied. We kunnen daarbij niet alle locaties tegelijk onder handen nemen. We hebben bijna 30.000 eiken in de wijken en dorpen in Breda die we bijna allemaal moeten leegzuigen. Dat kost tijd. Vandaag is de aannemer gestart aan de Dorstseweg. Binnen enkele dagen zou hij bij mevrouw voor de deur moeten zijn. Mevrouw is hier ook van op de hoogte gesteld.”