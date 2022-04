Bewoners Chaam willen veiliger en vriendelijker centrum

Zelf aan de slag bij expo van Marcel Pinas bij Club Solo

BREDA - Hij heet Marcel Pinas. Een in Suriname geboren kunstenaar die met zijn installaties en schilderijen mensen bewust wil maken van de tradities en de levensstijl van de marroncultuur. Kunst waarmee hij wijst op de bedreigingen waarmee inheemse culturen in Suriname te maken hebben. Vanaf 10 april exposeert Pinas bij Club Solo in Breda.

