Bewoners Burg. Manderslaan Zundert zijn sluipverkeer zat

ZUNDERT - Er moeten maatregelen worden getroffen om sluipverkeer te weren uit de Burgemeester Manderslaan in Zundert. Dat vinden de bewoners. Ook willen ze dat de maximum snelheid van vijftig kilometer per uur wordt verlaagd naar dertig kilometer per uur.

Sinds in september is begonnen met de reconstructie van de Molenstraat, hebben bewoners het aantal auto’s in hun straat flink zien toenemen. En dat worden er straks, als de Molenstraat klaar is, alleen maar meer, vrezen zij.

Staatscourant

Op 31 augustus publiceerde het Zundertse college in de Staatscourant het Verkeersbesluit Molenstraat. Daarin staat dat burgemeester en wethouders ervan uitgaan dat het verkeer in de Burgemeester Manderslaan toeneemt als de Molenstraat opnieuw is ingericht.

Die Molenstraat is straks niet meer toegankelijk voor verkeer vanuit de richting Wernhout. Hoewel automobilisten dan eigenlijk over de randweg, de Beeklaan, moeten gaan rijden, is de verwachting dat een deel de straten achter de Molenstraat als sluiproute gaat kiezen.

Duizenden

In de Staatscourant meldt het college dat per etmaal enkele honderden auto’s meer door de Burgemeester Manderslaan gaan rijden dan het huidige Verkeers- en Vervoersplan toestaat. Bewoners vrezen zelfs voor duizenden. ,,We zien nu al, nu de Molenstraat is afgesloten, hoe veel extra verkeer er is”, zeggen bewoners Alex van Aert en Kees Havermans.

Daar moeten maatregelen tegen worden genomen. Ook, omdat het doorgaande sluipverkeer hard rijdt. ,,Gevaarlijk in een straat met een ouderencentrum en een basisschool.” Een straat die formeel een ‘erftoegangsweg’ is, waar eigenlijk maximaal 30 km/u mag worden gereden. ,,Maar dat is nooit ingevoerd.”

Bezwaar

Tegen het Verkeersbesluit Molenstraat dienden 55 van de 80 huishoudens in de Burgemeester Manderslaan bezwaar in. Antwoord kregen zij nog niet.

Verkeerswethouder Patrick Kok bevestigt dat: ,,De zienswijzen zijn nog in procedure.” Neemt niet weg dat hij zeker van plan is om de verkeerssituatie in de Burgemeester Manderslaan aan te gaan pakken. Samen met de bewoners, want: ,,De gevolgen van de afsluiting van de Molenstraat is, zo heb ik vanaf het begin gezegd, een traject waarin ik nadrukkelijk naast en niet tegenover de bewoners sta.”

Maatregelen

Binnenkort wil hij met bewoners om tafel gaan zitten om te kijken welke tijdelijke maatregelen mogelijk zijn om het extra verkeer te weren dat het gevolg is van het werk in de Molenstraat.

Kok: ,,Bovendien gaan we vanaf begin volgend jaar aan de slag met een nieuw Verkeers- en Vervoersplan.” In het kader daarvan wordt nagedacht over permanente oplossingen om sluipverkeer te weren uit de straten achter de Molenstraat.

