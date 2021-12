Bewoners Breda sneller betrokken bij plaatsen laadpaal: ‘Mensen voelen zich overvallen’

Voorberei­din­gen Vuelta in Breda gaan door: ‘Dát wordt echt een moment’

Vet omcirkeld in de agenda van wielerliefhebbers: augustus 2022. De Vuelta in West-Brabant. Breda is een van de startplaatsen. Maar zoals over alles hangt er een coronaschaduw over het evenement: kan het wel doorgaan? Betrokken organisaties in Breda houden de moed erin en zijn druk bezig met de voorbereidingen.

23 december