Bewoners boos over uitbreiding AH aan de Ginnekenweg: ‘Onze belangen zijn niet meegewogen’

Eis 10 jaar cel tegen man die onder invloed van drank en drugs Berry van Gool doodstak in Breda

13:25 BREDA – Het Openbaar Ministerie eist 10 jaar gevangenisstraf tegen Boy P, de man die heeft bekend dat hij in de nacht van 13 op 14 juli 2019 aan de Haven in Breda Berry van Gool heeft neergestoken. Van Gool overleed enkele uren later aan de verwondingen die hij daarbij opliep.