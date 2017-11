Bewoners betrekken 'prefabhuizen' aan Kesterenlaan

BREDA - De graafmachine staat nog in de voortuin en de woonruimtes zijn nog helemaal leeg, maar de 25-jarige Glenn van Hoogenhuizen kan zijn geluk niet op. Hij is een van de 25 nieuwe bewoners van de prefabwoningen aan de Kesterenlaan.

,,Ik heb echt een half jaar lang op alles gereageerd dat ik voorbij zag komen”, vertelt Hoogenhuizen. ,,Maar de lijst is lang.” Twee jaar geleden studeerde hij af als fysiotherapeut, maar verdient nog niet genoeg om in de vrije sector naar een huis te zoeken. ,,Dit was mijn enige oplossing in de zoektocht naar een eigen plek. Ik ben zo blij dat het gelukt is.”

Volledig scherm De 25 nieuwe bewoners van de prefabwoningen aan de Kesterenlaan hebben deze week hun sleutels gekregen. Met een graafmachine worden de laatste werkzaamheden in de tuin gedaan. © Saminna van den Bulk

Deze week kregen Hoogenhuizen en de andere 24 bewoners de sleutel. De huurhuizen zijn bedoeld voor mensen met een kleine beurs, want in Breda is er een flink tekort aan dit soort woningen. Hoe groot dat tekort is? ,,Er zijn 25 huizen, 340 mensen hebben erop gereageerd”, zegt Jos Hendrickx, manager wonen bij woningcorporatie AlleeWonen. ,,We hebben selectiegesprekken gehouden waarin mensen de noodzaak moesten aantonen, want deze woningen zijn immers bedoeld voor de echte spoedzoekers”, stelt Hendrickx.

Ontwerp

Volledig scherm De 25 nieuwe bewoners van de prefabwoningen aan de Kesterenlaan hebben deze week hun sleutels gekregen.1 © Saminna van den Bulk De plaatsing van de woningen, die er maximaal tien jaar mogen staan, ging niet zonder slag of stoot. Aanvankelijk zouden er dertig woningen komen, maar dat zagen omwonenden niet zitten. Met hun inzet, de gemeente en de woningcorporatie is het ontwerp aangepast, de ruimte anders ingedeeld en werd er een beheergroep van omwonenden ingesteld.

De bewoners zijn vrij jong, tussen de 23 en 33 jaar, waarvan twee statushouders. Ze mogen maximaal twee jaar in de huizen blijven wonen. ,,Het gaat echt om tijdelijke huisvesting. Mensen behouden hun wachttijd bij Klik Voor Wonen om op zoek te gaan naar een blijvende huisvestingsoplossing.” Volgens Hoogenhuizen is dit geen probleem: ,,Het geeft me twee jaar de tijd te zoeken en te sparen."

Meer flexwoningen

De Koraalstraat in Breda is aangewezen als de tweede locatie van flexwoningen in Breda. Een andere aanpak werpt z’n vruchten af. ,,Daar hebben we vooraf intensiever contact gehad met omwonenden. Het plan was 25 woningen, maar op aanraden van inwoners van de straat hebben we dat teruggebracht naar 22. Er is geen enkel bezwaar ingediend tegen het plan”, zegt Hendrickx. Tijdwinst is het resultaat: ,,We gaan er vanuit dat de woningen er in maart 2018 al staan.”