Bewoners appartementencomplex Breda ongerust: ‘Komt brandstichter weer terug?’

,,Het renoveren van de woning gaat nog wel even duren”, vertelt Jos Hendrickx, vestigingsmanager van Alwel. De dag na de brand is hij in het appartementencomplex aan de Sint Ignatiusstraat in Breda aanwezig om de schade op te nemen. ,,We merken dat bewoners graag willen weten of de betreffende bewoner nog terugkomt.”