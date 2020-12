Bewoner huis dat met molotovcocktails werd belaagd hevig geschrokken: ‘Welke debiel doet zoiets?’

video Beeks Kerstdiner smaakt naar meer: ‘We steunen de lokale horeca en het is makkelijk’

27 december PRINSENBEEK - Het Beeks Kerstdiner is een groot succes. De actie van de plaatselijke horeca met afhaaldiners voor de kerstdagen valt goed in het dorp. ,,We steunen de horeca en het is ook lekker en makkelijk voor de kerst.”