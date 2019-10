Bewapening boa's: ‘Laat Breda pilotgemeente zijn’

Nederland telt 23.000 buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's), Breda bijna veertig.Ze mogen een verdachte aanhouden en bekeuren, maar zijn doorgaans niet bewapend. De uitrusting is jaren geleden ‘uitgekleed’ om het geweldsmonopolie meer bij de politie te leggen. De BOA Bond voerde vorige week overleg met politie en Justitie over extra uitrusting, ook met oog op de komende jaarwisseling.

,,Eindelijk lijkt er een doorbraak te zijn in het veiliger maken van het boa-werk”, schrijven Rick Zagers (VVD) en Joris Hoogbergen (PvdA) aan B en W. ,,Er wordt gesproken over verschillende pilotgemeenten. De VVD en PvdA vinden dat Breda zou moeten overwegen zich hiervoor aan te melden. Hierdoor kunnen we onze boa's op een veiligere manier hun werk laten doen.” In Breda zijn de boa's sinds maart 2018 al ‘versterkt’ met bodycams. In juni 2018 lieten B en W nog weten het ‘zeer wenselijk’ te vinden als de boa’s weer over een wapenstok kunnen beschikken.