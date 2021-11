Bewaar je rust op de huizenmarkt, zeggen makelaars: ‘Doe een bod, en als het niet lukt: jammer’

Bredaas echtpaar bestolen van 300.000 euro: 14 verdachten opgepakt in zaak rond phishing

BREDA - Veertien mensen zijn onlangs opgepakt in een zaak rondom phishing. Dat meldt de politie. De verdachten zijn in de leeftijd van achttien tot en met zestig jaar. De hele zaak kwam aan het rollen nadat een echtpaar uit Breda in januari 2021 werd bestolen van ruim 300.000 euro.

10:17