Bewaakte parking Hazeldonk populair onder truckers, maar niet bij de Nederlandse

Beginnende dichters uit Breda maken kans op een prijs

10:58 BREDA - Beginnende dichters uit Breda maken kans op een prijs. Speciaal voor hen is de Open Podium Poëzie Prijs Breda in het leven geroepen. Iedereen kan meedoen en een gedicht insturen. Op voorwaarde dat er in de poëzie wel ergens een rol is, groot of klein, voor de stad Breda.