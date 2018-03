Bevroren remmen en rotkatten bij smoesjesles in Teteringen

De kat had mijn band lek gekrabd. Mijn hond had mijn schoenen op gegeten, mijn remmen waren vastgevroren, het stoplicht was kapot. De smoes 'ik ben niet te laat, maar te vroeg voor morgen' van Rick Schrauw (12) is de beste smoes van allemaal, vindt wethouder van onderwijs Miriam Haagh. Een 'positieve smoes', zegt zij.

Haagh geeft op de dag van de leerplicht, samen met het Regionaal Leerplicht Bureau West-Brabant, voorlichting aan kinderen over de leerplicht en wat die voor de kinderen inhoudt. ,,Op de middelbare school zijn kinderen meer verantwoordelijk voor hun eigen gedrag, daar moeten ze zich van bewust worden. Zo heeft het niet naleven van de leerplichtwet op middelbare scholen meer consequenties voor de kinderen dan op basisscholen.''

Het is volgens haar wel belangrijk om de voorlichting bij deze leeftijdsgroep op een luchtige manier te geven; vandaar een smoesjesles.

Bureau Halt

De leerplichtambtenaren van het Regionaal Leerplicht Bureau West-Brabant vertellen de kinderen dat ze bij spijbelen ook in aanraking kunnen komen met Bureau Halt. Dat zorgt voor geschrokken reacties in de klas. ,,Toch niet na één keer'', vraagt een van de leerlingen. ,,Zo lang je op tijd komt is er niks aan de hand'', antwoordt wethouder Haagh.

Leerlinge Djayla van Hoek vindt het een leuke les, vooral door de smoesjes die ze ingeleverd heeft. ,,Het was leuk om te doen, ik vond het ook niet moeilijk. Het was wel jammer dat de opdracht huiswerk was. Ik heb geprobeerd om een zo apart mogelijk smoesje te bedenken.''

Ook Rick, van het 'winnende smoesje', vindt de smoesjesles nuttig. ,,Ik vond het interessant om te horen. Het bedenken van de smoesjes was niet moeilijk en leuk om te doen.''