Bevrijdingsvuur in Breda ontstoken

Dat de fietsers met het bevrijdingsvuur veel te vroeg aankwamen op een dan nog tamelijk leeg Kerkplein: ach, het zorgde in het middagzonnetje voor wat ontspanning. Bovendien stond er om 12 uur ook nog een orgelconcert van de Grote Kerk op het programma, dus liepen de ceremonieën sowieso al wat uit. ,,Dat is het leuke aan Breda. Er lopen altijd diverse dingen door elkaar", grijnst Bruine Pij-eigenaar Egon van Gennip.



De estafetteloop, onder leiding van Jos Koniuszek, hield het vuur de gehele nacht, vanuit Wageningen, levend. Dat het Kerkplein nog betrekkelijk leeg was met zo'n veertig bezoekers, verbaasde niemand echt. Arbouw: ,,Dit is de eerste keer dat we het hier doen; we wilden het dit jaar tussen de mensen doen en niet meer in het Valkenbergpark. We moeten nog eens goed kijken hoe we dit beter kunnen doen." Omdat de Grote Kerk momenteel in de stijgers staat, had de Bruine Pij dit jaar geen minifestival in gedachte. ,,Drie dagen geleden heb ik samen met POB nog een festival in elkaar gedraaid", vertelt Van Gennip. ,,Op zo'n korte termijn was dat nog wat stress. Ik vind het overigens wél druk; Breda is om 12 uur nooit wakker. Dat begint echt pas om 3 uur, dus er zijn nu al meer mensen op de been dan normaal." Op het moment dat Arbouw het vuur op het Kerkplein ontstak, was het ook al beduidend drukker.



De omstandigheden en de korte termijn resulteren in een klein podium, waar vanmiddag en vanavond een zestal bands acte de presence geven. Vanmiddag is er een kinderprogramma door Nieuwe Veste; om 17:00 trapt Famous Belcrum Recordings het festival af, gevolgd door Niels Schmitz (17:45), Peetman (18:30), Sanne van Hellemond (19:15), Aline Hilderink (20:00) en Mister Minstrel (21:00).