Bevrijdingssymposium Breda: het valt niet mee om optimistisch te blijven

Bredanaars worden steeds dikker, maar zijn wel slanker dan gemiddelde Nederlan­der

14:52 BREDA - Het aantal volwassen Bredanaars dat kampt met overgewicht is afgelopen jaren licht gestegen: van 40 procent in 2016 tot 42 procent in 2018. Daar binnen is de groep met ernstig overgewicht (11 procent) gelijk gebleven.