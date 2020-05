Bevrijdingsmonument op de Grote Markt kapotgereden

Yolanda uit Breda zat aan de grond: ‘Maar de tegenpres­ta­tie was mijn red­ding’

16:00 BREDA - ,,Ik was heel eenzaam, nu ben ik weer onder de mensen. Ik zie de tegenprestatie als mijn redding en een nieuw begin.’’ Vorig jaar moesten Bredanaars die vijf jaar of langer in de bijstand zitten aan de slag door het leveren van een ‘tegenprestatie’. Voor Yolanda*, een van de 674 deelnemers, is het project een groot succes.