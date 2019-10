Bevrijdingsfeest leidt tot flink wat maatregelen in de Bredase binnenstad

Ex-crimineel ‘Jan de Man’ vertelt in nieuwe podcastse­rie over zijn verleden

19:00 BREDA - Wie hij is zullen we niet te horen krijgen. En als het goed is komen zijn oude compagnons er ook niet achter. Maar wat hij deed, komt uitgebreid aan bod. Het Zuidelijk Toneel sprak in de podcastserie De wereld van Jan de Man met een voormalige crimineel over zijn verleden in de wereld van drugs en motorbendes.