Bevrijdingsdag: artiesten treden op tijdens livestream op luchtbasis van Gilze-Rijen

VIDEO Bestelbus met vermoede­lijk pakketten drugs gevonden in Breda, man (29) gearres­teerd

4 mei BREDA - Op dinsdagavond rond 19.00 uur vond de politie een bestelbus met daarin verdachte pakketten op een parkeerplaats van de woonboulevard aan de Kruisvoort in Breda. De 29-jarige inzittende is gearresteerd. In de pakketten zitten vermoedelijk drugs.