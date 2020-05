Bevrijdingsconcert in voormalige gevangenis: musicalsterren treden op in Breda

BREDA - ,,Het is heerlijk om weer met mijn vak bezig te zijn”, glundert musicalactrice Wieneke Remmers. Samen met collega’s Wim van den Driessche, Nandi van Beurden en Jeroen Robben zingt zij dinsdagmiddag in De Koepel.

Voor de vierde keer vindt een een mini-musicalconcert op locatie plaats, een initiatief van Steven Roox in coronatijden. Liefhebbers kunnen deze via een livestream volgen.

,,Ik wil het telkens een beetje beter maken. Tot nu toe was de cast altijd professioneel, maar filmden we met de iPhone. Nu werken we ook buiten beeld met professionals”, legt Roox uit.

Eerdere locaties waren Fort Nigtevecht, waar liedjes van Jesus Christ Superstar werden vertolkt. Daarna was het de beurt aan The Hunchback of Notre Dame in het DeLaMar Theater en met Koningsdag was Hotel Arena in Amsterdam de locatie.

Gevangenis op Bevrijdingsdag

Ditmaal in de voormalige gevangenis De Koepel van Breda, speciaal voor Bevrijdingsdag. De liederen over vrijheid zijn onder andere afkomstig van Les Misérables, Beauty and the Beast en Elisabeth. ,,We nemen dit concert niet op. Dat heeft weer met rechten op die liederen te maken”, legt Roox uit.

,,We zitten nu toch werkloos thuis. Het is een manier om jezelf weer te laten zien aan het publiek en om dat publiek ook wat te geven”, zegt Van den Driessche. Gerepeteerd is er nauwelijks, zéker niet met elkaar. ,,Voor een normale productie oefen en oefen je. Slijt je er zekerheden in. Dit gaat terug naar de kern, terug naar de pure passie. Het voelt naakt en daardoor weer spannend”, zegt Van Beurden.

One shot, live

De galm van De Koepel is even wennen, maar ze werken met professionele geluidsapparatuur, dus de kijker cq luisteraar heeft hier niet zoveel last van. ,,We zien en spreken elkaar niet veel, het is leuk om nu samen bezig te zijn. En het is fijn om weer te oefenen, weer ergens naar toe te werken”, merkte Remmers.

Roox begeleidt de vier met piano, de sfeer is losjes. ,,We zijn superzenuwachtig. Normaal gesproken oefen en oefen je. En als je het opneemt, doe je het toch tien keer over? Nu is het one shot, live, en dat zonder publiek. We zijn weer met ons vak bezig. De kern ervan. Het zingen.”