Beveiliging voor belaagde corona-teststraat in Breda, daders nog niet opgepakt

BredaPhoto behoudt ‘feel’ ondanks corona: ‘Veerkracht van team is fantas­tisch’

25 oktober BREDA - ‘BredaPhoto, de Covid-editie’, zit er op. Zondag werd het evenement afgesloten in Podium Bloos op de Terheijdenseweg, maar vooral op internet. Want het festival maakte online goed waartoe het door het virus fysiek niet in staat was. ,,We hebben het gewoon gedáán”, aldus een trotse directeur Fleur van Muiswinkel na afloop. ,,Er is veel gecanceld, veel moest worden verzet, maar de veerkracht van dit team is fantastisch.”