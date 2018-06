Beveiliging geen belemmering voor Greetje Bos: 'Ik kan het goed aan'

Aanpak 'rattenri­ool' kost 1,3 miljoen: gemeente tast in buidel

8:02 BREDA - Het riool in het Ginneken gaat mogelijk in 2020 op de schop. Een megaklus van 1,3 miljoen euro. De gemeente draagt 75 procent van de kosten, maar komt wel met een nieuwe rioolverordening om dit probleem in de toekomst te voorkomen.