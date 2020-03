Beveiligers ingehuurd voor milieustraat Drimmelen: ‘Doen zich regelmatig incidenten voor’

Toeris­tisch Traaie gaat online met ‘de schaans en de meulen, de merk en de kerk’

14:55 TERHEIJDEN – Op de toeristen moeten ze nog even wachten, maar als het aan Stichting Toeristisch Traaie ligt zijn ze er klaar voor. Zaterdag gaat de website de lucht in waarop zichtbaar is wat hun dorp te bieden heeft: ‘Terheijden heeft stiekem echt veel dat de moeite waard is’