Beveiliger mishandeld op Breepark: vijf Bredase vrouwen opgepakt

Video Lichaam gevonden in Bredase singel

16:21 BREDA – De brug tussen de Nijverheidssingel en de Tramsingel in Breda is woensdagmiddag volledig afgezet met grote schermen. Er is een stoffelijk overschot in het water gevonden. De politie gaat er vanuit dat het om de vrouw gaat die vanmiddag als vermist werd opgegeven.