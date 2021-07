Betrokken vinders willen weten hoe het met hun ‘Kareltje’ gaat

Ontzettend fijn dat er zoveel mensen betrokken zijn bij de wilde dieren in Nederland. Maar die betrokkenheid is ook tijdrovend op dagen dat er 80 nieuwe dieren worden binnengebracht die allemaal zorg nodig hebben. De telefoon staat roodgloeiend met bellers die graag willen weten hoe het met 'hun' vogeltje gaat dat ze vorige week hebben gebracht.



Gelukkig hebben de meeste mensen begrip als we vragen een mailtje te sturen, omdat we niet uit ons hoofd weten welk vogeltje nou bij welke vinder hoorde. Ook is alles makkelijker terug te vinden in ons registratiesysteem als we niet met hongerige egeltjes in onze handen staan.