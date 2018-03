Betrokken Ondernemers maken 447 'matches' in Breda

Ook is er onzekerheid over de financiering van de stichting de komende jaren. Dit blijkt het jaarverslag 2017.

Bij de Betrokken Ondernemers waren vorig jaar 140 bedrijven aangesloten, die gematcht worden met verenigingen of stichtingen waaraan ze kennis , mensen of materialen ter beschikking stellen. Dat varieert van het maken van een website tot beschikbaar stellen van kantoormeubilair. In geld uitgedrukt hadden de matches in 2017 een maatschappelijk waarde van 615.000 euro.

Subsidie

De stichting wordt gefinancierd door de gemeente en door aangesloten bedrijven. Directeur Rombout Kerremans is tevreden over de geboekte resultaten maar maakt zich wel zorgen over de financiering. "In 2010, toen we begonnen, kregen we nog 60.000 euro per jaar van de gemeente, inmiddels is dat nog maar 30.000 euro."

Hij is al een tijdje in in gesprek met de gemeente over een andere wijze van subsidiëren, maar dat nog niets opgeleverd. De stichting - die drie mensen in dienst heeft - kan hogere inkomsten krijgen door meer partners te werven. "Maar dan zijn we veel tijd met acquisities bezig, terwijl we juist meer energie in matches willen steken," aldus Kerremans. "Je merkt ondertussen ook dat we steeds meer verzoeken krijgen van maatschappelijke organisaties omdat die zelf minder subsidie krijgen."

Meeste matches

In steden als Maastricht en Eindhoven krijgen vergelijkbare stichtingen beduidend meer subsidie van de gemeente, respectievelijk 50.000 en 80.000 euro. "Terwijl wij al jaren de meeste partners en de meeste matches maken," aldus Kerremans.