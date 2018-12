Betoverend Breda: vriezen en dooien

Het meest in het oog springende deel, de boom op de Grote Markt en het sprookje van Careltje, loopt bijzonder goed. Dat zegt Janine Bos van Citymarketing: “Het trekt zo veel bekijks, dat we het sprookje tot en met Kerst vaker afspelen. Massa’s mensen nemen selfies met de boom. Ik hoor ook geluiden van buiten de stad dat er veel mensen voor ‘Betoverend’ naar Breda komen. En dat is te merken; de parkeergarages zijn goed vol, het is continu druk in de stad.” Gina Versfeld, de uitbaatster van de schaatsbaan, is ook tevreden: “Het is druk, zonder meer. Dagelijks zo’n vierhonderd mensen op de baan, en dan moet de vakantie nog beginnen. Wel is het in Breda altijd een gevecht met de wind. De Markt werkt als een trechter, waardoor het isolerende laagje water van de baan waait. Mijn man is ijs gaan halen om de randen te verhogen, anders zijn we de schaatsbaan zo kwijt.”