Betoverend Breda verbindt: de ‘warmste stad van Nederland’ is veel meer dan lichtjes en een ijsbaan

BREDA - Breda is vanaf komende vrijdag drie weken lang betoverd. Dan trapt het nieuwe winterevenement Betoverend Breda af. Wat gaat er gebeuren? En wat is het verschil met Winterland Breda?

,,Welke stad in Nederland heeft de kerstperiode nou geclaimd?”, vraagt Janine Bos zich hardop af. De interim-directeur van Citymarketing Breda weet het antwoord wel. Die vraag stelde ze zichzelf immers eerder dit jaar al. ,,Geen een! Wij als Breda willen de warmste stad van Nederland zijn, ook in de winter. Dan zijn lichtjes ophangen en een schaatsbaan aanleggen niet genoeg. We zochten naar een verbindend element.”

Careltje

Die vond de citymarketingorganisatie in Careltje. Een sprookjesfiguur dat de historie van de stad vertelt, en de smeerolie vormt voor de ruim zestig evenementen die de komende drie weken in Breda plaatsvinden. Bos is enthousiast: ,,Careltje woont al sinds jaar en dag onder de Grote Markt. Hij wordt wakker als iedereen slaapt, kent alle plekjes en alle geheimen van de stad. Hij is de rode draad die op charmante wijze door het evenement loopt.” Vrijdag, bij de aftrap van het evenement, wordt het verhaal van Careltje voort het eerst verteld, bij de metershoge kerstboom die op de Grote Markt verrijst.

Op het eerste oog lijkt de setting met die boom, een ijsbaan en een kerstmarkt op die van Winterland vorig jaar. ,,Er zijn overeenkomsten", beaamt Bos. ,,Maar we hebben nu zoveel mensen meegekregen in ons verhaal. Careltje gaat zich verspreiden tot aan het Mastbos. Ook de winkelstraten doen nu goed mee. Ze hebben raamstickers, inpakpapier. Het gevoel leeft heel sterk dat we met z'n allen uitstralen dat Breda de mooiste stad is.”

Betoverend Breda, Halstraat

Uitbouwen

Toch, de matig gevulde kramen op de kerstmarkt waren vorig jaar een doorn in het oog van publiek en ondernemers. Waarom zouden die hun vingers daar nu weer aan branden? Bos: ,,Iedereen heeft een kater aan vorig jaar overgehouden, jammer genoeg. We blazen daarom nu niet te hoog van de toren. De markt telt dertig kramen, van 14 december tot aan de kerst. Dat aantal willen we de komende jaren uitbouwen.” Op het vroegtijdig sluiten van een kraam staat een boete, en met continu twee man van de organisatie op de markt, moeten klachten snel opgelost worden.

Naast de kerstmarkt op de Grote Markt maken ook de markten in het Ginneken en Belcrum (beide 15 en 16 december) en in winkelgebied ‘t Sas (22 en 23 december) onderdeel uit van Betoverend Breda. ,,We hebben alle stadsdelen opgeroepen: sluit je aan bij het evenement als je mooie ideeën hebt. Het is belangrijk dat alle delen van de stad aansluiten, om samen één Betoverend Breda uit te stralen.”

Wasdom

De St Janstraat bijvoorbeeld pakte die handschoen op. Old Dutch, Borrel Bar Breda en Sam Sam slaan de handen ineen om de straat over een lengte van 26 meter te overdekken. Op die manier ontstaat een Winterstube, een echte borrelstraat. Daar treden lokale muzikanten op, en presenteren verschillende brouwerijen hun winterbieren.

Waarom komen dit soort initiatieven nu ineens tot wasdom? ,,Alles komt neer op communicatie", weet Bos. ,,We zijn vroeg begonnen. Al in april gaf ik de eerste presentatie over dit evenement. We hebben daarna informatiebijeenkomsten gehouden, zijn van deur tot deur gegaan. Net zo lang tot iedereen dacht: ja, nu weet ik het wel, ik sluit me aan. Ik ben trots op al die initiatieven, van de Barones tot aan de Belcrum.”

Betoverend Breda, Halstraat

Totale sfeer

Het evenement is volgens de tijdelijke directeur van Citymarketing Breda geslaagd als de bezoekersaantallen minimaal 20 procent boven die van vorig jaar liggen. ,,Dan doen we het goed. En de ondernemers, die moeten het vooral druk hebben. Financieel willen we meer aan het evenement overhouden. En uiteraard moet de totale sfeer gewoon goed zijn.” In januari zwaait Bos af: ,,Ik wil er knallend uitgaan.”