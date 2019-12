Betoverend Breda officieel van start met aansteken kerstboom

BREDA - Op de Grote Markt is zaterdagavond Betoverend Breda officieel van start gegaan. Zo konden mensen meelopen met een lampionenparade en werden de lichtjes van de reusachtige kerstboom officieel aangestoken. Het kerstfeest in het centrum duurt nog tot de eerste dag van 2020.

Nog voor de officiële opening van Betoverend Breda ligt de Grote Markt er al sprookjesachtig bij. Vanaf de schaatsbaan klinkt het krassende geluid van schaatsen vermengd met de kerstmuziek uit de geluidsboxen.

Alle horeca daaromheen

Qua verlichting heeft niet alleen Betoverend Breda haar best gedaan, maar ook alle horeca daaromheen. Het is dan ook moeilijk om een boom of kozijn op de Grote Markt te vinden zonder kerstlampjes erin. Niet veel later komt er nog meer verlichting het plein oplopen in de vorm van een lampionenoptocht.

Trots laten de kinderen hun zelfgemaakte lampionnen zien aan het publiek. Ook wethouder Daan Quaars op het podium toont zich tevreden met de opkomst. ,,Het doet me denken aan het glazen huis, echt gaaf dat iedereen er is.”

Kleinere ijsbaan

Hierna mag hij samen met zijn collega-wethouder Boaz Adank de boom verlichten middels een flinke sterker. Ondanks dat de ijsbaan dit jaar kleiner is en een kerstmarkt ontbreekt doet dit volgens Adank geen afbreuk aan de sfeer. ,,Er is ook niet echt behoefte aan een kerstmarkt omdat de hele binnenstad al een grote kerstmarkt is.”

Mysterieuze prijskaartje kerstboom

Over het mysterieuze prijskaartje dat aan de kerstboom hangt wil Adank liever niet teveel kwijt. De wethouder zegt de werkelijke prijs van de boom überhaupt niet te kennen en vindt gissen hierna maar een flauw spelletje. ,,Laten we vooral kijken wat de kerstboom brengt aan sfeer en niet of deze twee tientjes kost of 50.000 euro.”

Een kleine inspectie van de kerstboom leert dat het in ieder geval niet zomaar een huis-tuin-en-keuken boom is. Zo zitten er bijvoorbeeld bewegende lantaarns tussen de takken en kunnen kinderen bij de stam luisteren naar het kerstavontuur van Careltje.

‘Ik mis de glühwein’

Hierin zitten aanwijzingen verstopt die dan weer gebruikt kunnen worden tijdens de Careltjes speurtocht dwars door de stad. Bij de ijsbaan komen Johnny Leijten en Babbette Jagas ondertussen net aan. De twee zijn blij dat Betoverend Breda ook dit jaar weer in de stad is. ,,Hartstikke leuk dat we hier weer kunnen schaatsen, het enige wat ik nog mis is eigenlijk een overkapping”, vertelt Leijten.